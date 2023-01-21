Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı
Beşiktaş'ın, 22 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının kamp kadrosuna yeni transferi Vincent Aboubakar'ı dahil edeceği kaydedildi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLECEK
beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar maç kadrosuna dahil edildi.
Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.
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