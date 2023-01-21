Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı

Beşiktaş'ın, 22 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının kamp kadrosuna yeni transferi Vincent Aboubakar'ı dahil edeceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 15:54
Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLECEK

beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar maç kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.


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