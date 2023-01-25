Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic kararı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:29

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:29

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Amir Hadziahmetovic için yapılan pazarlıklar tıkandı.

Beşiktaş, Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Boşnak orta saha Amir Hadziahmetovic için 3 milyon Euro bonservisin yanı sıra bir oyuncuyu kiralık olarak önermişti.

Emrecan Uzunhan'ı bonservisiyle birlikte isteyen Konyaspor'un bu teklifi geri çevirdiği ve görüşmelerin durduğu öğrenildi.

Amir Hadziahmetovic

YENİ TEKLİF YAPILMAYACAK

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş, Hadziahmetovic için Konyaspor'a bu aşamada yeni bir teklif yapmayacak.

Yeşil-beyazlıların başarılı oyuncu konusunda farklı kulüplerle görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.