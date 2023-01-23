Beşiktaş'tan Arthur Masuaku kararı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:41

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:41

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, göz doldurmaya devam ediyor. Kayserispor karşısında takımın en iyilerinden birisi olan Demokratik Kongolu futbolcu, övgüleri toplarken satın alma opsiyonu konusunda ise pazarlıklar devam ediyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek deplasmanda üst üste 4. galibiyetini aldı. Kartal'ın gollerini Redmond ve Salih Uçan kaydederken sol bek Arthur Masuaku da yıldızlaşan isimlerdendi.

West Ham'dan kiralanan tecrübeli sol bek, sezona iyi başlasa da Trabzonspor maçındaki hatasıyla eleştirilmişti. Masuaku, Şenol Güneş'in ilk maçı olan Ümraniyespor mücadelesinde de 11'de başlasa da devrede kenara gelmişti. Masuaku, sonrasında ise oyuna girdiği Gaziantep deplasmanında 1 puanı getiren golün asistini yaparken Adana Demirspor karşısındaki müthiş frikiğiyle 3 puanı getirdi.

"ANORMAL İYİYDİ"

Formayı yeniden devralan Masuaku, Kayserispor maçında da galibiyete damga vuran isimlerden oldu. Demokratik Kongolu oyuncu 8 ikili mücadele kazanırken 3 top çaldı ve bir kez de direğe takıldı. Teknik direktör Şenol Güneş de maç sonunda "Anormal iyiydi" diyerek oyuncusunu överken taraftarlar da sosyal medyada da tecrübeli oyuncu için paylaşımlarda bulundu.

Arthur Masuaku (sağda)

OPSİYON İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Habertürk'e göre siyah-beyazlı yönetim, Masuaku'nun 25 maçta forma giymesi halinde devreye girecek olan 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kaldırmak için West Ham'la görüşmelere devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, bu rakamda indirim de talep ederken İngiliz ekibi yapılan temasların olumlu ilerlediği öğrenildi.