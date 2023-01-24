Beşiktaş gözünü Hollanda'ya çevirdi: PSV Eindhoven'dan iki isim transfer listesinde

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV Eindhoven'ın iki futbolcusu Joey Veerman ile Andre Ramalho'nun, Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 20:19
Beşiktaş gözünü Hollanda'ya çevirdi: PSV Eindhoven'dan iki isim transfer listesinde
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine PSV Eindhoven'dan iki ismi gündemine aldı.

HEDEFTE PSV'DEN İKİ İSİM VAR

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş, PSV'de forma giyen Joey Veerman'ı kadrosuna katmak istiyor.

Joey Veerman

Siyah-beyazlılar, Veerman'ın kiralık transferi için PSV ile temaslarda bulunuyor.

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcunun transferi için toplamda 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.

Öte yandan Hollanda basını, Beşiktaş'ın PSV'den diğer hedefinin stoper Andre Ramalho olduğunu duyurdu.

Hollanda basınında yer alan haberde, siyah-beyazlıların Veermen'in dışında Ramalho'yla da ilgilendiği belirtildi.

Andre Ramalho

İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSLARI

PSV'de bu sezon 27 maça çıkan Veermen, 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. 30 yaşındaki stoper Ramalho ise 23 karşılaşmada forma giydi.


Joey Veerman Andre Ramalho beşiktaş psv eindhoven

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