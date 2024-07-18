Beşiktaş'tan Anderson Talisca yanıtı: 'Muçi'nin ayrılması halinde...'

Yayınlanma: 18.07.2024 - 13:44

Güncelleme: 18.07.2024 - 13:44

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Anderson Talisca hakkındaki transfer sorusuna yanıt verdi.

"MUÇİ'NİN AYRILMASI HALİNDE..."

Ernest Muçi'nin ayrılması durumunda Talisca'nın transfer edilme ihtimalinin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Yücel, "Muçi'nin ayrılması halinde, Talisca gündeme gelebilir. Daha iyisi de gelebilir" ifadelerini kullandı.

25 MAÇTA 29 GOLE KATKI

30 yaşındaki Talisca, bu sezon çıktığı 25 maçta 25 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.