Beşiktaş'tan Arthur Masuaku'ya plaket

Beşiktaş'taki 100. maçına Göztepe karşısında çıkan Arthur Masuaku, maç öncesi plaket aldı.

Beşiktaş'tan Arthur Masuaku'ya plaket
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 20:35

Beşiktaş, Göztepe maçıyla birlikte siyah beyazlı ekipte 100. maçına çıkan Arthur Masuaku'a maç öncesi plaket verdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Asbaşkanımız Murat Kılıç, Futbol A Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı müsabaka öncesinde düzenlenen törende, formamızla 100. maçına çıkan futbolcumuz Arthur Masuaku'ya kulübümüzün simgesi kartal heykeli ve çiçek hediye etti."


Etiketler: #Arthur Masuaku #beşiktaş #Dalya

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