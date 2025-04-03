Beşiktaş'tan Arthur Masuaku'ya plaket
Beşiktaş'taki 100. maçına Göztepe karşısında çıkan Arthur Masuaku, maç öncesi plaket aldı.
Beşiktaş, Göztepe maçıyla birlikte siyah beyazlı ekipte 100. maçına çıkan Arthur Masuaku'a maç öncesi plaket verdi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Asbaşkanımız Murat Kılıç, Futbol A Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı müsabaka öncesinde düzenlenen törende, formamızla 100. maçına çıkan futbolcumuz Arthur Masuaku'ya kulübümüzün simgesi kartal heykeli ve çiçek hediye etti."
Etiketler: #Arthur Masuaku #beşiktaş #Dalya
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