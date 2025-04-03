Beşiktaş'tan Arthur Masuaku'ya plaket

Yayınlanma: 03.04.2025 - 20:35

Güncelleme: 03.04.2025 - 20:35

Beşiktaş, Göztepe maçıyla birlikte siyah beyazlı ekipte 100. maçına çıkan Arthur Masuaku'a maç öncesi plaket verdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Asbaşkanımız Murat Kılıç, Futbol A Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı müsabaka öncesinde düzenlenen törende, formamızla 100. maçına çıkan futbolcumuz Arthur Masuaku'ya kulübümüzün simgesi kartal heykeli ve çiçek hediye etti."