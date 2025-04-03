Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetmişti: TFF'den Yasin Kol kararı!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 14:03

Güncelleme: 03.04.2025 - 14:03

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesine yabancı hakem tartışmaları damga vurmuştu.

TFF, yabancı hakem talebini reddetmiş ve maça Yasin Kol atanmıştı. Kol'a bu hafta sürpriz bir maç verildi.

TFF 1. LİG MAÇINA ATANDI

MHK, geçen hafta derbiyi yöneten Yasin Kol'u bu hafta 1. Lig maçına atadı.

Kol, 1. Lig'de oynanacak kritik Karagümrük-Erzurumspor maçında düdük çalacak.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Kemal Mavi yapacak.

1. Lig'de Karagümrük 56 puanla 2, Erzurumspor ise 54 puanla 3. sırada yer alıyor.