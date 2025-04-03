Beşiktaş'tan TFF'ye Serdal Adalı tepkisi! 'Yorumsuz'

Beşiktaş, Serdal Adalı'nın ceza almasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan TFF'ye Serdal Adalı tepkisi! 'Yorumsuz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 17:21

Beşiktaş, Serdal Adalı'nın 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.500.000 TL para cezası aldığını açıkladı.

Beşiktaş, bu cezanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.

Beşiktaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçim sürecinde başkanların ceza almayacağı açıklamayı paylaştı ve, "BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #TFF

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