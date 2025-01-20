Beşiktaş'tan Athletic Bilbao'ya yanıt: 'Sahada sonuna kadar savaşırız ama...'
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek temsilcimiz Beşiktaş, sosyal medya hesabından İspanyol kulübe yanıt verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar, yeni formattaki 7. maçlarını oynamaya hazırlanıyor.
Temsilcilerimizden Beşiktaş, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da La Liga ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sürdürüyor.
Karşılaşmaya günler kala, Bilbao'nun resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Şampiyonlar arasında savaş" notu ile paylaşılan gönderi, Türk futbolseverler tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.
BEŞİKTAŞ'TAN ATHLETİC BİLBAO'YA YANIT
Beşiktaş ise bu paylaşıma; "Sahada sonuna kadar savaşırız ama kalplerimiz barış için atar. İyi olan kazansın" yanıtını verdi.
Siyah-beyazlıların paylaşımı şu şekilde:
Sahada sonuna kadar savaşırız ama kalplerimiz barış için atar.— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 20, 2025
İyi olan kazansın. ?? https://t.co/8FKNHuOh41
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan İspanyol ekibe yanıt!
- Danylo Sikan kimdir?
- Alman ekipte Martin Terrier şoku!
- Trabzon'da penaltı kaçtı!
- Milli kaleci ikinci kez baba oldu!
- Dinamo Kiev'den Galatasaray açıklaması!
- Emersol Royal kimdir?
- Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'a kötü haber!
- Halkbank deplasmanda rahat kazandı!
- Solskjaer'den Rafa ve Immobile ile özel görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler
- AKP içerisinde 'Rıza Akpolat' rahatsızlığı
- Kaldırımda kadına yumruklu saldırı!