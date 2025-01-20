Beşiktaş'tan Athletic Bilbao'ya yanıt: 'Sahada sonuna kadar savaşırız ama...'

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek temsilcimiz Beşiktaş, sosyal medya hesabından İspanyol kulübe yanıt verdi.

Beşiktaş'tan Athletic Bilbao'ya yanıt: 'Sahada sonuna kadar savaşırız ama...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 20:11

UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar, yeni formattaki 7. maçlarını oynamaya hazırlanıyor.

Temsilcilerimizden Beşiktaş, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da La Liga ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sürdürüyor.

Karşılaşmaya günler kala, Bilbao'nun resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Şampiyonlar arasında savaş" notu ile paylaşılan gönderi, Türk futbolseverler tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

BEŞİKTAŞ'TAN ATHLETİC BİLBAO'YA YANIT

Beşiktaş ise bu paylaşıma; "Sahada sonuna kadar savaşırız ama kalplerimiz barış için atar. İyi olan kazansın" yanıtını verdi.

Siyah-beyazlıların paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #beşiktaş #Athletic Bilbao #uefa avrupa ligi

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