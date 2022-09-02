Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman: 'Islıklanmamı unutamıyorum'
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayıran milli futbolcu Kenan Karaman, transferin ayrıntılarını paylaştı. Karaman, siyah-beyazlı taraftarların kendisini ıslıklamasını unutamadığını söyledi.
Avrupa'da transferin son gününde Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı... Siyah beyazlıların geçen yıl Fortuna Düsseldorf'tan Transfer ettiği Kenan Karaman Schalke'ye transfer oldu.
Kenan'ın sürpriz ayrılığının nedeni siyah beyazlı taraftarların kendisine karşı tutumu oldu. Geçen haftaki Sivas maçında oyuna girerken taraftarların ıslıkladığı milli futbolcu büyük üzüntü yaşarken aynı gece saat 02.00 sularında başkan Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak "Başkanım tribünlerin beni yuhalamasına çok üzüldüm, gözüme uyku girmiyor. Böyle devam edemem, ayrılmak istiyorum" dedi. Oyuncusunu teselli etmeye çalışan Çebi ise "Sen disiplinli bir oyuncusun. Biz senden çok memnunuz, bırakmak istemiyoruz" dedi.
"TARAFTAR BENİ İSTEMİYOR"
Başkan Çebi'nin kalması yönündeki sözlerine karşın Kenan kararlıydı:
"Başkanım beni bırakın. Ne kadar alacağım varsa da siliyorum. Lütfen bonservisimi verin. Bu saatten sonra istenmediğim yerde kalamam. Sizin ve yönetimin arkamda olduğunuzu biliyorum ama taraftar istemezken kalmamın manası yok."
BEŞİKTAŞ'TAN ALDIĞININ YARISINA İMZA ATTI
Tüm alacaklarından vazgeçen Kenan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken Kenan Beşiktaş'tan aldığı ücretin yarısına Schalke'ye imza attı.
"O TEPKİLERİ HİÇ UNUTAMAM"
Kenan Karaman, ayrılığıyla ilgili Hürriyet'ten İsmail Er'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Beşiktaş'a gelirken pazarlık yapmadım. Ne söyledilerse 'Evet' dedim. Ancak taraftarlar bir türlü beni benimsemedi. Sivasspor maçında oyuna girerken ıslıklanmamı unutmayacağım. Beşiktaş'a hizmet etmek için geldim. Faydalı olmak için elimden gelen bütün çabayı gösterdim. Şimdi Almanya'ya dönüyorum. Herkese elveda. Haklarını helal etsinler."
Video Haberler
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM'den KPSS açıklaması
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!