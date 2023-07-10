Beşiktaş'tan ayrılan Welinton Souza'nın yeni takımı belli oldu

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor, Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu Welinton Souza Silva'yı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 21:24
Beşiktaş'tan ayrılan Welinton Souza'nın yeni takımı belli oldu
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Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, son olarak Beşiktaş forması giyen stoper Welinton Souza Silva'yı renklerine bağladığını açıkladı. 

Pendikspor transferi ''Ailemize hoş geldin Welinton!'' mesajıyla açıkladı.

WELINTON'UN KARİYERİ

Son olarak Beşiktaş'ın formasını terleten Welinton, kariyeri boyunca çıktığı 342 karşılaşmada 16 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor, Mehmet Kaan Türkmen, Erdem Canpolat, Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir, Nuno Sequeira ve Erencan Yardımcı'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.


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