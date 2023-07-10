Pendikspor Mehmet Kaan Türkmen'i transfer etti
Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Pendikspor, Kepez Belediyespor forması giyen forvet Mehmet Kaan Türkmen'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig’in yeni ekibi Pendikspor’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Erdem Canpolat, Tzavellas, Sequeira, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Vukovic'i kadrosuna katan Pendikspor, forvet transferinde de mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, TFF 3’üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Kepez Belediyespor forması giyen Mehmet Kaan Türkmen’i kadrosuna kattığını duyurdu.
Geçen sezon Kepez Belediyespor formasıyla 31 maçta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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