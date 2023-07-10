Pendikspor Erdem Canpolat'ı renklerine bağladı

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor, Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 08:05
Pendikspor Erdem Canpolat'ı renklerine bağladı
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, 22 yaşındaki kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, son olarak Kasımpaşa forması giyen kaleci Erdem Canpolat'ı renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Erdem Canpolat" ifadeleri kullanıldı.

Erdem Canpolat, 2020-2023 yıllarında Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giydi.

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor, Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.


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