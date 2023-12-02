Beşiktaş'tan deplasmanda 30 sayılık fark!
Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında deplaamanda karşılaştığı BOTAŞ'ı 83-53 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, BOTAŞ'ı deplasmanda 83-53 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Haldun Çoban, Fatih Erdoğan
BOTAŞ: Natasha 8, Nihal Güngör Yıldırım, Lindsay 11, Taya 17, Manolya Kurtulmuş, Lyndra 15, Zilan Ronahi Kıran, Saliha Mandıracı 2, Buket Ünal, Deniz Üstün, Işık Su Güven
Beşiktaş: Lazic 3, Dana 27, Elif Bayram 14, Nogic 6, Yueru 20, Elif Ülkü, Melek Uzunoğlu 9, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Zümrüt Karahan, Ceyda Conker 2, Şevval Sıla Kaplan, Zeynep Can
1. periyot: 13-29
Devre: 24-52
3. periyot: 41-69
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