Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 11:43

Güncelleme: 14.10.2023 - 11:43

Beşiktaş, İstanbulspor mücadelesine devam edemeyen Eric Bailly'nin sakatlığı hakkında bir açıklama yaptı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."