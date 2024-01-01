Beşiktaş'tan futbolculara yeni yıl hediyesi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah beyazlı futbolculara yılbaşı hediyesi verdi.
Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, başarı diledikleri futbolcuların yeni yılını kutladı.
Buluşma, Uçar ile Aybaba'nın futbolculara çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.
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