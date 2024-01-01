Beşiktaş'tan futbolculara yeni yıl hediyesi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah beyazlı futbolculara yılbaşı hediyesi verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:38
Beşiktaş'tan futbolculara yeni yıl hediyesi
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Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, başarı diledikleri futbolcuların yeni yılını kutladı.

Buluşma, Uçar ile Aybaba'nın futbolculara çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.


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