Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için yabancı hakem açıklaması: 'Yakından takip ediyoruz'
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray derbisi için yapılan yabancı hakem talebinin TFF tarafından değerlendirildiğini açıkladı.
Galatasaray derbisi için TFF'ye yabancı hakem talebinde bulunan Beşiktaş, bu konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı'nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.
Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.
Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz.
Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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