Beşiktaş'tan Göztepe eşleşmesi sonrası ilk açıklama!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe eşleşmesini değerlendirdi.

Beşiktaş'tan Göztepe eşleşmesi sonrası ilk açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:27

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu, siyah beyazlı ekibin kupada Göztepe ile eşleşmesinin ardından değerlendirmeler yaptı.

Mustafa Mollaoğlu, "Bizim zaten ilk hedefimiz bu sene kupa, Türkiye Kupası'nı almak. O yolda iyi bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah güzel maçlar olur. İyi bir kura çekimi oldu bizim için. Diğer rakiplerimiz de iyi kura çekti ama biz de iyi bir rakip çektik. Takımımız hazır. Güzel bir maç olacağına inanıyoruz" dedi.


Etiketler: #beşiktaş #göztepe #Türkiye Kupası

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