Beşiktaş'tan Galatasaray'a büyük fark!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 103-61 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, sahadan 103-61'lik galibiyetle ayrıldı.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Kerem Baki, Mesut Öztürk, Burak Erkan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 10, Harrigan 7, Meltem Yıldızhan 5, Mitchell 13, Vanloo 20, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 2, Berna Şahin, Sude Yılmaz 4
Beşiktaş: Lazic 7, Evans 29, Elif Bayram 16, Nogic 15, Li 22, Ceyda Conker, Şevval Sıla Kaplan, Zeynep Can, Melek Uzunoğlu 12, Şuğranur Hatice Sönmez 2
1. Periyot: 17-29
Devre: 33-51
3. Periyot: 46-78
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin TL’lik biletler!
- Genel Başkan kim olacak?
- CHP'li Başarır'dan 'kurultay' çıkışı
- Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi!
- Okulda Atatürk'ü hedef aldı!
- İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'son kez' adaylık açıklaması!
- Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı
- Dilan Polat'ın kayınvalidesi isyan etti: Çok sinirliyim
- Dilan ve Engin Polat adliyeye sevk edildi!