Beşiktaş'tan Galatasaray'a büyük fark!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 103-61 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 18:53
Beşiktaş'tan Galatasaray'a büyük fark!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, sahadan 103-61'lik galibiyetle ayrıldı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Kerem Baki, Mesut Öztürk, Burak Erkan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 10, Harrigan 7, Meltem Yıldızhan 5, Mitchell 13, Vanloo 20, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 2, Berna Şahin, Sude Yılmaz 4

Beşiktaş: Lazic 7, Evans 29, Elif Bayram 16, Nogic 15, Li 22, Ceyda Conker, Şevval Sıla Kaplan, Zeynep Can, Melek Uzunoğlu 12, Şuğranur Hatice Sönmez 2

1. Periyot: 17-29

Devre: 33-51

3. Periyot: 46-78


beşiktaş Galatasaray Çağdaş Faktoring ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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