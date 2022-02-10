Beşiktaş'tan, genç futbolcuya transfer teklifi

10 Şubat 2022 Perşembe, 19:55

Beşiktaş'ın, Rumen futbol kulübü FC Farul Constanta'ya, Enes Sali için transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Sporx'in aktardığına göre, Beşiktaş, 15 yaşındaki Enes için Farul Constanta'ya 500 bin Euro teklif etti. Farul Constanta'nın ise bu teklife karşılık olarak 1 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği belirtildi.

Haberde, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin, Enes Sali'nin Beşiktaş'tan sonra Avrupa'nın büyük bir kulübüne gideceğine inandığı ve bu sebeple sonraki satıştan pay istediği ifade edildi.

Türk kökenlerinin de bulunduğu dile getirilen Rumen futbolcu Enes Sali'nin, kulübü ile 15 yaşında profesyonel sözleşmeye imza attığı iletildi. Sali'nin, Rumen Milli Takımı'nın Lihtenştayn ile oynadığı Dünya Kupası eleme karşılaşmasında forma giydiği kaydedildi.

Bu sezon Enes Sali'nin, Romanya Futbol Ligi'ndeki 11 maçta toplam 306 dakika forma giydiği belirtilirken genç oyuncunun 1 yıl boyunca İspanyol kulüp Barcelona altyapısında oynadığı öğrenildi.

Fotoğraf: Enes Sali Instagram

