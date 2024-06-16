Wout Weghorst'tan Beşiktaş sözleri
Wout Weghorst, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Weghorst, Beşiktaş'la ilgili soruya, "Benim için gerçekten özel günlerdi. Orada harika zamanlar geçirdim. Hep kalbimde olacaklar" yanıtını verdi.
EURO 2024'teki ilk maçında Hollanda, Polonya karşısında geriden gelip kazandı.
Polonya karşısında Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri Cody Gakpo ve Wout Weghorst kaydetti.
Karşılaşmanın ardından Weghorst TRT Spor'un sorularını yanıtladı.
"İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"
Polonya karşılaşmasına ilişkin Weghorst, "Çok mutluyum. Harika bir andı. Maçın bitmesine 10-15 dakika vardı oyuna girdim. Çok özel bir andı. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. 3 puanı aldık. İlk maçlar her zaman önemlidir. Bizim için iyi bir başlangıç oldu" açıklamasında bulundu.
"İLK MAÇLAR ÇOK ÖNEMLİ"
EURO 2024'e ilişkin ayrıca golcü oyuncu, "Avrupa Şampiyonası'ndaki her takım kaliteli. O yüzden ilk maçlar çok önemli. Sıradaki maçı dört gözle bekliyoruz. O maça odaklanacağız ve kaybetmek için bir sebep yok" ifadelerini kullandı.
"HEP KALBİMDE OLACAKLAR"
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemle ilgili soruya Weghorst, "Benim için mükemmel zamanlardı. Türkiye ve Beşiktaş'taki günlerime dönüp baktığımda, özellikle taraftarlar çok ateşliydi. Benim için gerçekten özel günlerdi. Orada harika zamanlar geçirdim. Hep kalbimde olacaklar" yanıtını verdi.
"Beşiktaş'ta seni yeniden görebilecek miyiz?" sorusuyla ilgili Hollandalı golcü, "Bunu asla bilemeyiz" dedi.
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