Beşiktaş'tan kendi evinde 27 sayılık fark!
Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında kendi evinde ağırladığı Botaş'ı 94-67 mağlup etti.
Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7’nci haftasında evinde konuk ettiği Botaş’ı 94-67 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 3’üncü galibiyetini elde etti. Botaş ise 4’üncü yenilgisini aldı.
SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Mustafa Çeltiker
BEŞİKTAŞ: Evans 16, Hillsman 10, Elif Bayram 12, Winterburn 23, Fagbenle 13, Melek Uzunoğlu 10, Gizem Başaran 4, Özge Özışık 6, Pelin Gülçelik
BOTAŞ: Allen 17, Cuic 22, Dantas 11, Cave 6, Büşra Akbaş 6, Melike Yalçınkaya Bingül 2, Rana Uçar 2, Melis Dilara Lafatan 1, Gülşah Duman, Işık Su Güven, Buket Ünal
1’İNCİ PERİYOT: 29-17
DEVRE: 54-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 75-56
Etiketler: #beşiktaş #Kadınlar Basketbol Süper Ligi #BOTAŞ
Spor Haberleri
- Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
- Beşiktaş'tan 27 sayılık fark!
- Genç futbolcudan Real Madrid açıklaması!
- Milli oyuncudan Beşiktaş itirafı!
- Galatasaray Çağdaş Faktoring'den kritik galibiyet
- FIFA Kulüpler Dünya Kupası tanıtıldı
- Wanda Nara'nın sevgilisinden Fenerbahçe formalı duyuru!
- Avusturya 10 kişi kalan rakibini rahat geçti!
- Fenerbahçe Opet, Kayseri'den galibiyetle döndü!
- UEFA'dan takvim yanıtı: 'Maç sayısını azaltırsak...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- Ölüm nedeni belli oldu
- AKP döneminde ne kadar harcanmıştı?
- 5 çocuğunu kaybeden anne yalanladı
- İşte AKP'li belediyelerin 'etkinlik' harcamaları!
- AKP ve CHP döneminin harcama raporu!
- Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu!
- MEB’ten skandal karar: Müdüre üstün başarı ödülü!
- 'Vız gelir tırıs gider'
- 'O saraya, ben davaya’