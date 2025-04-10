Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Jean Onana'dan geleceği hakkında açıklama!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:41

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:41

Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralık olarak transfer olan Jean Onana, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Onana, sık takım değiştirmesiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Yaptığım bazı seçimler gelişimim için doğru seçimler olmadı" ifadelerini kullandı.

"GENOA DOĞRU SEÇİM OLABİLİR AMA..."

Genoa tercihi hakkında konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Benim için doğru seçim olabilir. Böyle hissediyorum ama şu anda geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

Genoa'da şu andaki durumunu anlatan Onana, "Takımda iyi bir atmosfer var. Şehri de seviyorum. Deniz kenarında yürümeyi seviyorum. Burada olmak güzel" sözlerini sarf etti.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Patrick Vieira hakkında konuşan Onana, "Harika bir futbolcuydu. Fransızca konuşuyor, bu çok önemli. Oyuncularla yakın bir ilişkisi var. İlk maçıma çıktığımda benimle uzun uzun konuştu, nasıl oynamam gerektiğini anlattı ve bana birçok tavsiyede bulundu. Futbolculuğunda İtalya'da oynamıştı, yani yurtdışına çıktığınızda neler yapmanız gerektiğini biliyor" diye konuştu.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Genoa'da bu sezon 6 maçta süre bulan Onana, takımına gol katkısı sağlayamadı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Onana'nın kulübü bonservisinin bulunduğu Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.