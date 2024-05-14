Bonservis ücreti ortaya çıktı: Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a müjde!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:32

Güncelleme: 14.05.2024 - 13:32

Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Fildişi Sahilli forveti Sebastien Haller'in transferi için girişimlerini hızlandırdı. Alman basınının önemli gazetelerinden Bild, transferdeki son gelişmeleri aktardı.

HALLER, DORTMUND'DA MUTSUZ

Borussia Dortmund'da bu sezon 18 maça çıkan ve sadece 514 dakika alan, kanser hastalığı ve sakatlığı nedeniyle formasını Niclas Füllkrug'a kaptıran Haller'in, rolünden ötürü mutsuz olduğu ve kulüpten ayrılmak istediğini ilettiği kaydedildi.

Bild'de yer alan haberde, ocak ayında Beşiktaş'ın ilgisine sıcak bakmayan Haller'in, bu kez İstanbul'dan gelen teklife ciddi baktığı iddia edildi.

Dortmund'un ise 2022'de 31 milyon Euro karşılığında transfer ettiği ve maaşı 10 milyon Euro olan Haller'in ayrılığına, maaş yükü nedeniyle sıcak baktığı ileri sürüldü.

DORTMUND'UN İSTEDİĞİ BONSERVİS



Sözleşmesinin biteceği 2026'ya kadar Haller'e brüt 20 milyon Euro maaş ödeyecek olan Dortmund, iddiaya göre bu nedenle bonservis talebini de düşürdü.

Haberde Alman devinin, Haller için en fazla 10 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği ve taliplilerin az olması durumunda bu rakamı da aşağı çekebileceği öne sürüldü.

166 GÜNDE KANSERİ ATLATTI

Haller, 2022 yılında testis kanserine yakalandı. 166 günde hastalığını atlatıp sahalara geri döndü ama ayak bileği sakatlıkları nedeniyle sık sık formasından uzak kaldı.

Sebastien Haller, Dortmund forması giydiği 40 maçta 12 gol atıp 6 asist yaptı. Kendini ispatladığı Ajax'ta ise 66 maçta 47 gol atıp 16 asist yaptı.