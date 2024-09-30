Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım: 'Rağmen'

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım: 'Rağmen'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 22:20

Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu.

"SİZİN SENARYONUZ, BİZİM FİNALİMİZ"

Beşiktaş sosyal medya hesabından, "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takım bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.

Beşiktaş'ın paylaşımları şu şekilde:


Etiketler: #Atilla Karaoğlan #beşiktaş #kayserispor #süper lig

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