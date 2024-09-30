Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım: 'Rağmen'
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu.
"SİZİN SENARYONUZ, BİZİM FİNALİMİZ"
Beşiktaş sosyal medya hesabından, "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı takım bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.
Beşiktaş'ın paylaşımları şu şekilde:
Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz! pic.twitter.com/6f90Aswmee— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 30, 2024
Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi.— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 30, 2024
Türk futbolu, size rağmen. pic.twitter.com/u77oESbgDx
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