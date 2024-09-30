Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım: 'Rağmen'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 22:20

Güncelleme: 30.09.2024 - 22:42

Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu.

"SİZİN SENARYONUZ, BİZİM FİNALİMİZ"

Beşiktaş sosyal medya hesabından, "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takım bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.

Beşiktaş'ın paylaşımları şu şekilde:

Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz! pic.twitter.com/6f90Aswmee — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 30, 2024