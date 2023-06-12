Beşiktaş'tan Manuel Lanzini hamlesi!
Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için Slaven Bilic'in West Ham United döneminden eski öğrencisi Manuel Lanzini ile temasa geçti.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için Manuel Lanzini ile temasa geçti.
Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, İngiliz ekibi West Ham United'la sözleşmesi bitecek Arjantinli futbolcunun menajeri Hernan Berman'la ilk teması kurdu.
Kazancı'nın, 30 yaşındaki futbolcu için maliyet raporu istediği ve yanıt beklediği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi'nde sadece 10 maça çıkan ve 1 gol atan Lanzini, West Ham'la şampiyonluk yaşadığı UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı, 1 de asist yaptı.
Beşiktaş eski teknik direktörü Slaven Bilic, 2015-2017 yılları arasında West Ham United'da Manuel Lanzini ile birlikte çalışmıştı.
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