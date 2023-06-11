Beşiktaş, Bayram Bektaş'a veda etti

Yayınlanma: 11.06.2023 - 12:08

Güncelleme: 11.06.2023 - 12:10

Sözleşmeleri biten Atiba Hutchinson ve Kevin Nkoudou ile Konyaspor maçından sonra vedalaşan Beşiktaş'ta üçüncü ayrılık Bayram Bektaş'la yaşandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olan Bektaş, Beşiktaş'la yollarını ayırma kararı aldı.

İstanbul'da Konyaspor'la 3-3 berabere kaldıkları sezonun kapanış karşılaşmasından sonra yöneticiler ve Şenol Güneş'le bir araya gelen Bayram Bektaş destekleri için teşekkür ederken, ayrılmak istediğini resmen bildirdi.

UEFA Pro-Lisans sahibi olan deneyimli çalıştırıcı, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini söylediği belirtildi.

"ÖZEL İŞLERİ NEDENİYLE"

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Bayram Bektaş'a teşekkür etti.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızda Yardımcı Antrenör olarak görev yapan Bayram Bektaş, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’le görüşerek özel işleri nedeniyle önümüzdeki sezon teknik kadromuzda yer almama kararı almıştır. Kulübümüze özveriyle yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Bayram Bektaş’a teşekkür eder, teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz."