Beşiktaş'tan Mario Lemina açıklaması

Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:05

Güncelleme: 02.02.2025 - 16:25

Trendyol Süper Lig'de ara Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Lemina'yla ilgili bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mario Lemina'nın transferine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

WOLVERHAMPTON'DAKİ DURUMU

Teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yaptığı Wolverhampton'da son maçlarda forma giymeyen Mario Lemina'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

Pereira daha önce yaptığı açıklamada Leiman'nın takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Lemina'nın durumuna ilişkin Pereira, "Bana gelip, 'Takıma yardım edebilecek mental durumda değilim' diyen bir oyuncuyu buraya getiremem. Bu, kulübün çözmesi gereken bir şey. Benden önce ne oldu bilmiyorum ama bu enerjiyle ona şu anda ihtiyacım yok. Bana ayrılmak istediğini söyledi ve bir ay önce kulübe iletti" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 19 maça çıkan Mario Lemina, 1 gol ve 3 asist kaydetti.