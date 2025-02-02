Beşiktaş'a Manchester United'dan takviye
Manchester United'ın performans analisti Tom Green, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine katılmak için görevinden ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer teknik ekibini güçlendiriyor.
The Athletic'in haberine göre Norveçli teknik direktörün isteğiyle, Manchester United'da performans analisti olarak çalışan Tom Green görevinden ayrıldı. Green kısa süre içerisinde Beşiktaş'a katılacak.
Tom Green, 2017 yılında Jose Mourinho'nun isteğiyle Kırmızı Şeytanlar'da çalışmaya başlamıştı.
The Athletic'e konuşan Tom Green'in yakınlarından biri, "Tom gerçekten iyi bir analist. Ole'nin ona Beşiktaş'ta ihtiyacı var. Birinin bu tür işleri yapması gerekiyor. Maç öncesi analiz yapacak, Ole'nin maçlara daha iyi hazırlanmasını sağlayacak" dedi.
Etiketler: #Ole Gunnar Solskjaer #beşiktaş #Tom Green
Spor Haberleri
- İngiltere'yi karıştıran transfer: Kevin Danso!
- Inter, Nicolo Zalewski'yi açıkladı!
- Marco Asensio adım adım Premier Lig'e!
- LeBron ve Doncic aynı takımda
- Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor
- Beşiktaş'a Manchester United'dan takviye
- Tofaş, sahasında Galatasaray'a karşı hata yapmadı
- File derbisinde kazananan Fenerbahçe!
- Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması!
- Wolverhampton, hasrete son verdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Erken seçim için tarih verdi!
- AKOM uyardı... İstanbul’a kar geliyor!
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
- Üç ülkeye gümrük vergisi geldi
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- Sır perdesinin ardından cinayet çıktı
- Kahramanlığı filmlere konu olan pilot kazayı yorumladı
- Narin Güran davasında yeni gelişme