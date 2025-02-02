Beşiktaş'a Manchester United'dan takviye

Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:01

Güncelleme: 02.02.2025 - 09:01

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer teknik ekibini güçlendiriyor.

The Athletic'in haberine göre Norveçli teknik direktörün isteğiyle, Manchester United'da performans analisti olarak çalışan Tom Green görevinden ayrıldı. Green kısa süre içerisinde Beşiktaş'a katılacak.

Tom Green, 2017 yılında Jose Mourinho'nun isteğiyle Kırmızı Şeytanlar'da çalışmaya başlamıştı.

The Athletic'e konuşan Tom Green'in yakınlarından biri, "Tom gerçekten iyi bir analist. Ole'nin ona Beşiktaş'ta ihtiyacı var. Birinin bu tür işleri yapması gerekiyor. Maç öncesi analiz yapacak, Ole'nin maçlara daha iyi hazırlanmasını sağlayacak" dedi.