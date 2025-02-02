Fransız ekibine kiralanıyor... Beşiktaş'ta Musrati'nin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati (11 milyon Euro) siyah-beyazlılardan ayrıldı. Al-Musrati, satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandı.

Fransız ekibine kiralanıyor... Beşiktaş'ta Musrati'nin yeni takımı belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 11:52

Beşiktaş'ta Al-Musrati ile vedalaşıldı.

NTV Spor'un haberine göre, 11 milyon Euro ile Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Al-Musrati 1795 dakika sahada kaldı ve 2 gollük skor katkısı verdi.


Etiketler: #Al Musrati #AS Monaco #beşiktaş

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