Fransız ekibine kiralanıyor... Beşiktaş'ta Musrati'nin yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati (11 milyon Euro) siyah-beyazlılardan ayrıldı. Al-Musrati, satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandı.
Beşiktaş'ta Al-Musrati ile vedalaşıldı.
NTV Spor'un haberine göre, 11 milyon Euro ile Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Al-Musrati 1795 dakika sahada kaldı ve 2 gollük skor katkısı verdi.
Etiketler: #Al Musrati #AS Monaco #beşiktaş
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