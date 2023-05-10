Beşiktaş'tan Mert Günok kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın milli kaleci Mert Günok ile yeni sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
Beşiktaş, Mert Günok'a yeni sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
NTV Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda milli file bekçisine 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak.
Mert Günok
YILLIK ÜCRETİ YÜKSELTİLECEK
Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 34 yaşındaki başarılı eldivenin yeni sözleşmesinde yıllık ücretinin de yükseltileceği belirtildi.
Beşiktaş, gelecek sezon öncesi Mert Günok ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.
BU SEZON 21 MAÇTA GÖREV ALDI
Şenol Güneş göreve geldikten sonra performansını arttıran ve yeniden milli takım kalesine geçen Mert Günok, bu sezon 21 maçta görev aldı.
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