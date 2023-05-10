MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gitti Beşiktaş coştu

Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:05

Güncelleme: 10.05.2023 - 18:40

Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinin ardından oynanan Süper Lig karşılaşmalarında "hükümet istifa" sloganları atılmıştı. İktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise tribünleri hedef alarak sloganları "sorumsuzluk ve şuursuzluk" olarak nitelendirmişti. Aynı sloganlar 26 Şubat'ta oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında da atılınca Bahçeli'nin, Beşiktaş Kulübü Kongre üyeliğinden ayrıldığı duyurulmuştu.

İSTİFA ÖNCESİ 3 MAÇTA KAYIP

Bahçeli'nin üyelikten ayrılışının ardından Beşiktaş Kulübü, oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Bu süreçte 3'ü derbi karşılaşması olmak üzere toplam 9 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Güçlü rakipleri Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2, Galatasaray'ı kendi sahasında 3-1'le geçen Beşiktaş, Trabzonspor'la da 0-0 berabere kaldı. Kara kartal, Bahçeli'nin istifası öncesi oynadığı 3 maçta ise galibiyet alamamıştı.

NE OLMUŞTU?

Deprem sonrası bölgede yaşananlara tepki olarak Fenerbahçe-Konyaspor maçı öncesinde tribünlerden "hükümet istifa" sloganları yükselmişti. MHP lideri Bahçeli ise 'istifa' sloganlarını hedef alarak kulüp yönetimlerine "Ya önlem alın ya maçlar seyircisiz oynansın" diyerek çağrıda bulunmuştu. Açıklamaların ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçında da aynı sloganlar atılması üzerine Bahçeli'den yeni bir adım gelmiş ve MHP liderinin Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ettiği duyurulmuştu.

MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."