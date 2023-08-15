Beşiktaş'tan Milot Rashica hamlesi: İstanbul'a geliyor!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 21:17

Güncelleme: 15.08.2023 - 21:17

Beşiktaş, Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve oyuncunun transferini tamamladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

OYUNCU İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.