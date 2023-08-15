Beşiktaş'tan Milot Rashica hamlesi: İstanbul'a geliyor!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'yı transfer etti.
Beşiktaş, Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.
Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve oyuncunun transferini tamamladığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
OYUNCU İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.
GEÇEN SEZON RAKAMLARI
2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.
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