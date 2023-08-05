Galatasaray'da Milot Rashica transferinde Mauro Icardi taktiği

Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:46

Güncelleme: 05.08.2023 - 10:46

Galatasaray bu sezon transferlerde yüzde yüze yakın başarı sağladığı ‘ikna et-bekle-kabul ettir-imzala’ stratejisini Milot Rashica için de uyguluyor.

Hürriyet'in haberine göre, sarı kırmızılılar geçen sezon kiralık olarak forma giyen Kosovalı oyuncunun kulübü Norwich City’nin bonservis bedelinde indirim yapması için acele etmeyecek.

SON AŞAMADA İMZA ATTILAR

Galatasaray bu sezon Icardi, Angelino, Bakambu ve Kerem Demirbay transferlerinde bu sistemi uyguladı.

Önce 4 yıldızı da projeleriyle ikna eden sarı kırmızılı yöneticiler, ardından beklemeye geçti ve oyunculara kulüplerine baskı yaptırarak transfer teklifini kabul etmesini sağladı. Son aşamada da yıldız isimler imzayı attı.

TEKLİF BELLİ OLDU

Cimbom, Rashica için İngiliz kulübü ile yaptığı pazarlıkta 5 milyon Euro’ya kadar çıktı. Norwichliler ise en son 8 milyon Euro’ya indi.

Bu rakamı da fazla bulan Galatasaray, Rashica’yı ikna ettikten sonra beklemeye geçti. Bu dönemde Kosovalı futbolcu da kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirirken, Norwichlilere, “G.Saray’da mutluyum. Başka takımda oynamam” diyerek sarı kırmızılıların teklifini kabul ettirme aşamasını başlattı.

En geç ağustos sonlarıra doğru transferi bitirmeyi planlayan Aslan, Norwich’in 5 milyon Euro bonservis bedelini kabul etmesi halinde Rashica’ya 3 yıllık imza attıracak.