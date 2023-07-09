Erden Timur'dan Milot Rashica açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarına transfere ilişkin görüşlerini aktardı. Timur, "Rashica, Galatasaray'ı çok istiyor ama bonservis konusu biraz yüksek" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 18:24
Erden Timur'dan Milot Rashica açıklaması!
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Milot Rashica'nın transferi için konuştu.

Timur, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Kosovalı futbolcu için istenen bonservis bedelini düşürmek istediklerini söyledi.

Erden Timur, şu sözleri kullandı;

"Rashica, Galatasaray'ı çok istiyor ama bonservis konusu biraz yüksek. 23 yaşındaki oyuncuya 10 milyon Euro verirsiniz, Angelino, Szymanski gibi... Belli yaştaki oyuncular için rakamı düşürmemiz lazım."


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