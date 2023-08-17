Beşiktaş'tan Musa Barrow atağı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Bologna forması giyen Gambiyalı futbolcu Musa Barrow ile ilgilendiği kaydedildi.
Beşiktaş, Bologna’nın sol kanat oyuncusu Musa Barrow’u istiyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Beşiktaş’ın bonservis için 6 milyon Euro’ya kadar çıktığı öğrenildi. 24 yaşındaki Gambiyalı oyuncunun menajeri İstanbul’da Beşiktaş yönetimiyle görüşüyor.
Musa Barrow
GHEZZAL'IN AİLESİ KAZA GEÇİRDİ
Beşiktaşlı Ghezzal’ın oğlu ve kayınvadilesi Fransa’da trafik kazası geçirdi. Ghezzal Fransa’ya giderken, ameliyat edilen oğlu ile kayınvalidesinin hayati tehlikesi bulunmuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ev sahibi, kredi notu raporu istedi
- Temassız ödeme 60 TL'yi buldu
- Grevler 'kale'ye de sıçradı
- Soylu'dan o isme 'son dakika' cezası
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
- Altın güne yükselişle başladı
- 'Zaman daraldı...'
- Sınıf tekrarı geri geliyor!
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!