Beşiktaş'tan Musa Barrow atağı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:02

Güncelleme: 17.08.2023 - 10:02

Beşiktaş, Bologna’nın sol kanat oyuncusu Musa Barrow’u istiyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Beşiktaş’ın bonservis için 6 milyon Euro’ya kadar çıktığı öğrenildi. 24 yaşındaki Gambiyalı oyuncunun menajeri İstanbul’da Beşiktaş yönetimiyle görüşüyor.

Musa Barrow

GHEZZAL'IN AİLESİ KAZA GEÇİRDİ

Beşiktaşlı Ghezzal’ın oğlu ve kayınvadilesi Fransa’da trafik kazası geçirdi. Ghezzal Fransa’ya giderken, ameliyat edilen oğlu ile kayınvalidesinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

