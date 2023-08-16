Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın ailesi trafik kazası geçirdi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın kayınvalidesi ve oğlunun Fransa'da trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın ailesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini duyurdu.
Siyah--beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ghezzal'ın kayınvalidesi ve oğlunun Fransa'da trafik kazası geçirdiği ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Ghezzal'ın kazanın ardından Fransa'ya gittiği aktarıldı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir.
Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
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