Beşiktaş'tan Nathan Redmond harekatı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'ın formasını giyen Nathan Redmond'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 18:02
Beşiktaş'tan Nathan Redmond harekatı!
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Beşiktaş, transferin bitmesine sayılı saatler kala Nathan Redmond'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için İngiliz ekibi ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti ve imza için sona geldi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İLGİLENİYORDU

Beşiktaş, İngiliz oyuncuyu bir sezonluğuna kiralık olarak katacak. Siyah-beyazlılar, Southampton ve Göztepe'nin sahipleri aynı olduğu için, anlaşmaya göre iki futbolcusunu İzmir ekibine kiralık olarak gönderecek. Bu isimlerin de Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olduğu belirtildi.

İngiliz basını, Nathan Redmond ile Beşiktaş dışında, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiğini öne sürmüştü.

Geçen sezon Southampton formasıyla 32 maça çıkan Redmond, 3 gol, 6 asitlik bir performans sergiledi.


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