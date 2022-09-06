Son Dakika: Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs hakkında hapis istemi

Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış ardından da Başsavcılık karara itiraz etmişti. Futbolculara saldıran Berkay Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 11:26
Son Dakika: Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs hakkında hapis istemi
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Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçın bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı. Taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza ise kırmızı kart gördü.

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Ardından gözaltına alınan Berkay Ö.adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık ise saldırganın bırakılmasına itiraz etti. 

Yeni yaşanan bir gelişmeyle Berkay Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. 


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