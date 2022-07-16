Beşiktaş'tan Ozan Kabak yanıtı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:12

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen isimlerden biri de Schalke'nin kadroda düşünmediği milli futbolcu Ozan Kabak oldu. Siyah-beyazlılardan Ozan Kabak için açıklama geldi.

"OZAN İÇİN TALEP GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ"

Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, "Ozan Kabak için teknik heyetten böyle bir talep gelmedi ama gelirse değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Ozan Kabak, geçen sezon Norwich City takımında 13 maçta 1104 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Kabak, daha önce Liverpool, Schalke, Stuttgart ve Galatasaray formaları giymişti.

SCHALKE DE KAZANMAK İSTİYOR

Alman ekibi Schalke ile Ozan Kabak arasındak sözleşme 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Maviler, Stuttgart'tan 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı futbolcudan zarar etmek istemiyor. Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya satmıştı.