Beşiktaş'tan Rıza Çalımbay'a geçmiş olsun mesajı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın düşerek kalçasını kıran annesi Fatma Çalımbay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın kıymetli annesi Fatma Çalımbay'ın düşerek kalçasını kırdığını ve ameliyata alınacağını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Çalımbay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Geçmiş Olsun Mesajı— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 10, 2023
Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay’ın kıymetli annesi Fatma Çalımbay’ın düşerek kalçasını kırdığını ve ameliyata alınacağını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Acıbadem Maslak Hastanesi’nde tedavi altına alınan Fatma Çalımbay’a geçmiş olsun… pic.twitter.com/2om5Fpmjkv
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