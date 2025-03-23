Beklenen çıkışı yapamadı: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği fırsatları değerlendiremeyen Alex Oxlade-Chamberlain'in beklenen çıkışı gerçekleştirememesi halinde sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Beklenen çıkışı yapamadı: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 09:14

Beşiktaş'ta, Giovanni van Bronckhorst döneminde kadroda düşünülmeyen ancak Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yeniden forma giyme şansı bulmaya başlayan Alex Oxlade-Chamberlain beklentilerin çok uzağında kaldı.

Bu dönemde 9 resmi maçta ilk 11'de oynayan Chamberlain, gerek hücumda gerekse de savunmada varlık gösteremedi ve yerini Amir Hadziahmetovic'e kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray derbisine kadar yapılacak antrenmanlar ve İstanbulspor'la bugün oynanacak hazırlık maçı, Norveçli hocanın orta saha tercihini belirleyecek.

Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Chamberlain'in kendisinden beklenen çıkışı gerçekleştirememesi halinde sezon sonunda ayrılığına da kesin gözüyle bakılıyor.


Etiketler: #Alex Oxlade-Chamberlain #beşiktaş #Ole Gunnar Solskjaer

İlgili Haberler

Beşiktaş Fibabanka, Büyükçekmece'yi tek sayıyla devirdi!

Beşiktaş Fibabanka, Büyükçekmece'yi tek sayıyla devirdi!
Galatasaray, Beşiktaş'ı üç golle geçti!

Galatasaray, Beşiktaş'ı üç golle geçti!
Bernard Mensah'tan Beşiktaş itirafı!

Bernard Mensah'tan Beşiktaş itirafı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler