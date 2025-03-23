Beşiktaş'ta derbi öncesi hazırlık maçında 2 sakatlık!

Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın, İstanbulspor ile oynadığı antrenman maçında iki as futbolcusu sakatlandı.

Beşiktaş'ta derbi öncesi hazırlık maçında 2 sakatlık!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 14:51

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanam müsabakada siyah beyazlı takım adına iki talihsizlik sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Alex Oxlade-Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı.

Siyah beyazlılarda 2. yarıda ise Rafa Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı'yla girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldızın yerine 64. dakikada Yusuf Can Calayır oyuna girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.


Etiketler: #beşiktaş #sakatlık #istanbulspor

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