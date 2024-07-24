Beşiktaş'tan sürpriz William Carvalho hamlesi!
Beşiktaş'ın Real Betis'ten Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho ile ilgilendiği ve anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş için İspanya'dan William Carvalho iddiası gündeme geldi.
İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, Beşiktaş, önceki yaz ve devre arası transfer döneminde de ilgilendiği Carvalho için yeniden devreye girdi. Real Betis'in Carvalho'yu kesin olarak göndermek istediği ve 32 yaşındaki futbolcu için taleplerini düşürmeye karar verdiği vurgulandı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Beşiktaş'ın, bu doğrultuda William Carvalho için 4 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların deneyimli orta saha oyuncusuna teklif ettiği sözleşmenin ise 2+1 yıl olduğu ve görüşmelerin son aşamada olduğu iddia edildi.
CARVALHO İKNA EDİLDİ
William Carvalho'nun önceliğinin ülkesi Portekiz olmasına rağmen transfer için ikna olduğu kaydedildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen William Carvalho'nun Real Betis ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki futbolcu, iki sezon önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da uzun süre transfer gündeminde yer almıştı. 2018 yılından bu yana Real Betis'te forma giyen William Carvalho, İspanyol ekibinde çıktığı 208 maçta 11 gol attı ve 16 asist yaptı.
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