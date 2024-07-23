Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Trabzonspor, Stefan Savic transferinde sona yakın!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Atletico Madrid'de forma giyen Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, önemli bir transferi bitirmeye hazırlandığı iddia edildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, adı Süper Lig ekiplerinde Beşiktaş ile de anılan Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için Atletico Madrid'e bonservis bedeli ödemeyeceği ve oyuncunun hafta sonu sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Atletico formasıyla 33 maça çıkan tecrübeli stoper takımına skor katkısı sağlayamazken söz konusu karşılaşmalarda 6 sarı kart gördü.
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