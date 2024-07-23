Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş'ten ilk açıklama!

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Can Keleş, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:10
Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş'ten ilk açıklama!
Abone Ol google-news

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren ve Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Can Keleş'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten önceki yapılan açıklamada transfer için Fatih Karagümrük'le anlaşmaya varıldığı ve Can Keleş'le sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş, siyah-beyazlı takımın YouTube hesabına verdiği röportajda transfer sürecini anlattı.

"BENİ ETKİLEYEN ŞEY BEŞİKTAŞ TARAFTARI OLDU"

22 yaşındaki oyuncu, "Beni etkileyen şey Beşiktaş taraftarları oldu. Taraftarlar çok coşkulu. Benim için çok önde gelen şey. Başkanımız Hasan Arat’ın projesini dinledim. Çok ilgilendim ve hoşuma gitti. Bu iki etkenden dolayı böyle büyük bir camiaya adım atmak istedim." açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş taraftarına bir mesajın var mı?" sorusuna Can Keleş, "Öncelikle Beşiktaş’a geldiğim için Beşiktaş gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim. Onlar da beni mutlu eder ve güzel bir sezon geçiririz." yanıtını verdi.


beşiktaş haberleri Can Keleş haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Emre Bilgin gelişmesi: Resmen açıklandı!

Beşiktaş'ta Emre Bilgin gelişmesi: Resmen açıklandı!
Oscar Cordoba'nın kızı Beşiktaş'a transfer oldu!

Oscar Cordoba'nın kızı Beşiktaş'a transfer oldu!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Trabzonspor, Stefan Savic transferinde sona yakın!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Trabzonspor, Stefan Savic transferinde sona yakın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler