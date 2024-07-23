Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş'ten ilk açıklama!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:10

Güncelleme: 23.07.2024 - 15:10

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren ve Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Can Keleş'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten önceki yapılan açıklamada transfer için Fatih Karagümrük'le anlaşmaya varıldığı ve Can Keleş'le sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş, siyah-beyazlı takımın YouTube hesabına verdiği röportajda transfer sürecini anlattı.

"BENİ ETKİLEYEN ŞEY BEŞİKTAŞ TARAFTARI OLDU"

22 yaşındaki oyuncu, "Beni etkileyen şey Beşiktaş taraftarları oldu. Taraftarlar çok coşkulu. Benim için çok önde gelen şey. Başkanımız Hasan Arat’ın projesini dinledim. Çok ilgilendim ve hoşuma gitti. Bu iki etkenden dolayı böyle büyük bir camiaya adım atmak istedim." açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş taraftarına bir mesajın var mı?" sorusuna Can Keleş, "Öncelikle Beşiktaş’a geldiğim için Beşiktaş gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim. Onlar da beni mutlu eder ve güzel bir sezon geçiririz." yanıtını verdi.