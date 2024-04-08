Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: 'Derhal seçim istiyoruz'

Beşiktaş, Türk futbolunda adaleti temsil eden, güven veren bir yönetim için TFF'nin derhal seçime gitmesi gerektiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:55
Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: 'Derhal seçim istiyoruz'
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Beşiktaş, TFF'nin bir an önce seçime gitmesi gerektiğini bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş JK olarak hemen şimdi, herkese eşit mesafede, derdi sadece Türk futbolunda adaleti temsil eden güven veren bir yönetim için derhal seçim istiyoruz.

Yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana düşüncemizi hiç değiştirmedik. Hiçbir gün geri adım atmadık. Beşiktaş Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile bağlı kurumların istifa edip kurullarıyla birlik yeni demokratik bir yönetimin belirlenmesini istedik.

Tüm futbol kamuoyu şunu görüyor ki “Türk futbolu hakettiği şekilde yönetilemiyor” “Türk futbolu derin bir kaos içinde. Böylesine itibar ve değer kaybettiği bir dönem geçmişte hiç yaşanmadı.

Bu kaostan kurtulmak için “amasız” “fakatsız” ve “hesapsız” konuşmak ve hızlı aksiyon almak gerekiyor. Hepimizin tek derdi futbolun geleceği olmalı.

Herşey apaçık ortadayken üzülerek görüyoruz ki TFF’yi istifaya çağıranlar hala zaman kaybetmeyelim diyenleri ince hesap yapmakla suçluyor.

“20 gün önce olmuş sonra olmuş ne farkedecek” diyenler ile hiçbir zaman aynı eksende olamayız.

Kaos içinde geçen hergün yeni sorunların ve risklerin oluşmasına neden olmakta.

Seçim kararı geç alınmış doğru bir karar olmakla birlikte tarihi kesinlikle yanlıştır. Gereksiz zaman kaybına tahammülümüz kalmadı.  Seçim tarihi bir sonraki sezonun geleceği için risk teşkil ediyor. Zaten büyük bir zaman kaybı yaşadık. Önümüzdeki yılı da bu verimsiz, herkesin zarar gördüğü sistemle heba etmeyelim. Yeni sezon ile ilgili çalışmalar yeni yönetim ve seçilecek kurullar tarafından yapılmalı ve şimdiki yönetimin devamı niteliğinde olmamalıdır. Yeni yönetime daha geniş zaman ve hareket alanı yaratılmalıdır.

Sayın Dursun Özbek’in “seçimin biran önce yapılmasını isteyenlerin yeni yönetim listesi hazır da onun için mi acele ediyorlar” açıklamasını son derece talihsiz ve Türk futboluna katkıdan uzak hatta yaşadığımız bu kaos ortamını derinleştirmeye yönelik bir açıklama olarak yorumluyoruz.  

Bizim tavrımız hep net oldu. Beşiktaş olarak yönetim ve kurullarının atamayla değil seçimle belirlenmesini, seçimlerin de çok adaylı olarak yapılmasını istiyoruz.

Derdimiz adil rekabetçi, gelişen, üreten, uluslararası arenada saygı gören Türk futbolunun tesis edilmesidir."


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