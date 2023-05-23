2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: 'Sıra kimde?'

Beşiktaş, kulübün ve Şenol Güneş'in PFDK'ye sevk edilmesinin ardından TFF'ye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 22:38
Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: 'Sıra kimde?'
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında  oynanan Adana Demirspor maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Beşiktaş ve teknik direktör Şenol Güneş Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TFF'nin bu kararına tepki gösterdi.

Siyah beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda, "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza!  Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" ifadeleri kullandı.


beşiktaş TFF PFDK

İlgili Haberler

James Rodriguez, Beşiktaş'tan haber bekliyor!

James Rodriguez, Beşiktaş'tan haber bekliyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ameliyat oldu

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ameliyat oldu

En Çok Okunan Haberler