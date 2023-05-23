Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: 'Sıra kimde?'
Beşiktaş, kulübün ve Şenol Güneş'in PFDK'ye sevk edilmesinin ardından TFF'ye tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Adana Demirspor maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Beşiktaş ve teknik direktör Şenol Güneş Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Beşiktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TFF'nin bu kararına tepki gösterdi.
Siyah beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda, "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" ifadeleri kullandı.
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