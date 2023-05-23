2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'iN Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

AA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 20:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

Yukatel Kayserispor'un Corendon Alanyaspor maçındaki, Adana Demirspor'un ise Beşiktaş karşılaşmasındaki saha olayları, MKE Ankaragücü'nün HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Vincenzo Montella

MONTELLA KARARI

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildiği ifade edildi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği duyuruldu.


TFF beşiktaş şenol güneş PFDK

İlgili Haberler

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes Avrupa kıskacında

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes Avrupa kıskacında
Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ameliyat oldu

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ameliyat oldu
Valerien Ismael'den Beşiktaş itirafı!

Valerien Ismael'den Beşiktaş itirafı!

En Çok Okunan Haberler