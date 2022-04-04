Beşiktaş’tan Trabzonspor maçıyla ilgili TFF’ye kural hatası başvurusu
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Trabzonspor maçında ’kural hatası’ yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunacak.
Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor maçında ’kural hatası’ yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunacak.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, karşılaşmada 'kural hatası' yapıldığını belirterek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşılaşmanın yeniden oynanması için başvuruda bulunacak.
Mücadelenin ikinci yarısında hakemin geri pas kararı verdiği pozisyonla alakalı olarak maçta kural hatası olduğunu belirten siyah-beyazlılar, bugün TFF’ye başvuruyu sunacak.
NE OLMUŞTU?
Maçın 47. dakikasında kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen’in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı.
POZİSYON NASIL OLMALIYDI?
Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük’ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kullanması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgi üzerinde sıralanmalıydılar.
IFAB Kuralı ne diyor?
“Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır.”
İlgili Haberler
- Trabzonspor - Beşiktaş maçına damga vuran 'kural hatası' iddiası
- İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor
- Nihat Özdemir istifa etti! İşte yeni TFF başkan adayları
Video Haberler
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
En Çok Okunan Haberler
- Basın toplantısını yarım bırakmak zorunda kaldı
- Babacan'dan TÜİK'e enflasyon tepkisi
- Andrey Tarkovski'nin muhakkak izlenmesi gereken filmleri
- Emekli öğretmenin tüm birikimi yangında kül oldu
- İYİ Parti'den asgari ücret çağrısı
- Yurttaş zamlara isyan etti
- LPG'ye büyük zam!
- Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli açıldı
- 'İstismar şüphesi var, iki çocuk riske atılmıştır'
- TFF'de Nihat Özdemir döneminde neler yaşandı?