Beşiktaş’tan Trabzonspor maçıyla ilgili TFF’ye kural hatası başvurusu

04 Nisan 2022 Pazartesi, 15:46

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor maçında ’kural hatası’ yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunacak.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, karşılaşmada 'kural hatası' yapıldığını belirterek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşılaşmanın yeniden oynanması için başvuruda bulunacak.

Mücadelenin ikinci yarısında hakemin geri pas kararı verdiği pozisyonla alakalı olarak maçta kural hatası olduğunu belirten siyah-beyazlılar, bugün TFF’ye başvuruyu sunacak.

NE OLMUŞTU?

Maçın 47. dakikasında kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen’in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı.

POZİSYON NASIL OLMALIYDI?

Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük’ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kullanması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgi üzerinde sıralanmalıydılar.

IFAB Kuralı ne diyor?

“Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır.”